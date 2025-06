«Група дуже заможних людей», — Дональд Трамп анонсував нових власників TikTok в США

Президент США Дональд Трамп повідомив, що знайшов покупця для соціальної мережі TikTok. Про це він сказав в програмі Sunday Morning Futures з Марією Бартіромо на телеканалі Fox News.

«У нас є покупець для TikTok... Мені, ймовірно, знадобиться схвалення Китаю, і я думаю, що президент Сі, ймовірно, це зробить... Це група дуже заможних людей», - заявив Трамп.

Також він додав, що більше інформації про потенційного покупця оприлюднять приблизно через два тижні.

Раніше Дональд Трамп відтермінував дедлайн для китайської компанії ByteDance щодо продажу американських активів TikTok.

.@POTUS: “We have a buyer for TikTok… I’ll need probably China approval and I think President Xi will probably do it… It’s a group of very wealthy people.” pic.twitter.com/N8tWYfKjYg