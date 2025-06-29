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«Група дуже заможних людей», — Дональд Трамп анонсував нових власників TikTok в США

19:07, 29 червня 2025
Дональд Трамп заявив, що знайшов покупця для соцмережі TikTok.
«Група дуже заможних людей», — Дональд Трамп анонсував нових власників TikTok в США
Фото: variety.com
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Президент США Дональд Трамп повідомив, що знайшов покупця для соціальної мережі TikTok.  Про це він сказав в програмі Sunday Morning Futures з Марією Бартіромо на телеканалі Fox News.

«У нас є покупець для TikTok... Мені, ймовірно, знадобиться схвалення Китаю, і я думаю, що президент Сі, ймовірно, це зробить... Це група дуже заможних людей», - заявив Трамп.

Також він додав, що більше інформації про потенційного покупця оприлюднять приблизно через два тижні.

Раніше Дональд Трамп відтермінував дедлайн для китайської компанії ByteDance щодо продажу американських активів TikTok.

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США Дональд Трамп Китай TikTok

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