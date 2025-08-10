На Закарпатті зі стріляниною затримали чоловіків, які намагалися горами перейти до Словаччини

Щоб зупинити чоловіків військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору та застосувати службового собаку.

На Закарпатті військовослужбовці відділу «Великий Березний» Чопського загону затримали уночі групу чоловіків, які прямували в бік кордону зі Словаччиною. Про перебування невідомих у прикордонні правоохоронців проінформували місцеві жителі, передає Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що згодом пересування трьох невідомих було зафіксовано за допомогою технічних засобів.

«Коли порушники помітили прикордонний наряд, вони вдалися до втечі. Щоб їх зупинити, військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору та застосувати службового собаку», - заявили прикордонники.

У ході проведення перевірочних заходів оперативники загону встановили, що втікачі є місцевими жителями віком від 37 до 48 років, які вирішили шукати кращої долі у країнах ЄС.

Правопорушників затримали в адміністративному порядку та доставили у прикордонний підрозділ. Тепер чоловікам доведеться відповідати перед законом за спробу незаконного перетину кордону та за злісну непокору законному розпорядженню співробітників Держприкордонслужби України.

