На Закарпатье со стрельбой задержали мужчин, которые пытались через горы перейти в Словакию

15:33, 10 августа 2025
Чтобы остановить мужчин, военнослужащим пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух и применить служебную собаку.
Фото: dpsu.gov.ua
На Закарпатье военнослужащие отдела «Великий Березный» Чопского отряда задержали ночью группу мужчин, которые направлялись в сторону границы со Словакией. О нахождении неизвестных в приграничье правоохранителей проинформировали местные жители, передает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что впоследствии передвижение трех неизвестных было зафиксировано с помощью технических средств.

«Когда нарушители заметили пограничный наряд, они попытались убежать. Чтобы их остановить, военнослужащим пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух и применить служебную собаку», — заявили пограничники.

В ходе проведения проверочных мероприятий оперативники отряда установили, что беглецы являются местными жителями в возрасте от 37 до 48 лет, которые решили искать лучшей доли в странах ЕС.

Правонарушителей задержали в административном порядке и доставили в пограничное подразделение. Теперь мужчинам придется отвечать перед законом за попытку незаконного пересечения границы и за злостное неповиновение законному распоряжению сотрудников Госпогранслужбы Украины.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

