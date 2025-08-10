На Закарпатье со стрельбой задержали мужчин, которые пытались через горы перейти в Словакию

Чтобы остановить мужчин, военнослужащим пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух и применить служебную собаку.

Фото: dpsu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье военнослужащие отдела «Великий Березный» Чопского отряда задержали ночью группу мужчин, которые направлялись в сторону границы со Словакией. О нахождении неизвестных в приграничье правоохранителей проинформировали местные жители, передает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что впоследствии передвижение трех неизвестных было зафиксировано с помощью технических средств.

«Когда нарушители заметили пограничный наряд, они попытались убежать. Чтобы их остановить, военнослужащим пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух и применить служебную собаку», — заявили пограничники.

В ходе проведения проверочных мероприятий оперативники отряда установили, что беглецы являются местными жителями в возрасте от 37 до 48 лет, которые решили искать лучшей доли в странах ЕС.

Правонарушителей задержали в административном порядке и доставили в пограничное подразделение. Теперь мужчинам придется отвечать перед законом за попытку незаконного пересечения границы и за злостное неповиновение законному распоряжению сотрудников Госпогранслужбы Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.