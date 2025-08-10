Зеленський обговорив із Токаєвим небезпеку поділу незалежних держав

Володимир Зеленський зазначив, що вкрай небезпечними для кожного народу є намагання поділити ту чи іншу незалежну державу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Глава держави подякував очільнику Казахстану за підтримку українського народу, незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський наголосив, що у світі мають взяти гору міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме – повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу.

«Президент України зазначив, що вкрай небезпечними для кожного народу є намагання поділити ту чи іншу незалежну державу. Адже історія не раз демонструвала: якщо таку несправедливість допускають проти однієї держави, на ній це не завершується. Тому для всіх країн світу важливо досягти чесного та тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу», - сказав Зеленський.

Також Глава держави поінформував про дипломатичну роботу з президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами і про досягнуті домовленості. Володимир Зеленський зауважив, що напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки, є скоординована позиція Європи: війна РФ проти України має закінчитися якнайшвидше надійним миром.

Президент України наголосив, що Росія продовжує робити все, щоб затягнути бойові дії, відмовляється від припинення вбивств і намагається виторгувати кращі позиції на фронті для наступних ударів.

«Такий деструктив з боку РФ має припинитися.

Глава держави акцентував, що Україна готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру. Питання, що стосуються нашої країни, обов’язково мають вирішуватись за участю України, і всі партнери це розуміють», - сказав він.

Володимир Зеленський та Касим-Жомарт Токаєв домовилися підтримувати зв’язок і працювати над зближенням відносин між обома країнами та народами.

Крім того, Глава держави запросив президента Казахстану приїхати до України з візитом.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовий елемент завершення війни — територіальні питання. «Має бути поступка з боку росіян і з боку українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну в цій війні», — вказав він.

Також президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Додамо, європейські лідери заявивли, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

