Зеленский обсудил с Токаевым опасность раздела независимых государств

16:09, 10 августа 2025
Владимир Зеленский отметил, что крайне опасными для каждого народа являются попытки разделить то или иное независимое государство.
Зеленский обсудил с Токаевым опасность раздела независимых государств
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава государства поблагодарил руководителя Казахстана за поддержку украинского народа, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в мире должны взять верх международное право, фундаментальные принципы Устава ООН и здравый смысл, а именно — уважение к границам и территориальной целостности государств, достоинству каждого народа.

«Президент Украины отметил, что крайне опасными для каждого народа являются попытки разделить то или иное независимое государство. Ведь история не раз демонстрировала: если такую несправедливость допускают против одного государства, на этом все не заканчивается. Поэтому для всех стран мира важно достичь честного и продолжительного мира для Украины на основе уважения к суверенным правам украинского народа», — сказал Зеленский.

Также Глава государства проинформировал о дипломатической работе с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами, а также о достигнутых договоренностях. Владимир Зеленский отметил, что накануне состоялась встреча советников по вопросам национальной безопасности, есть скоординированная позиция Европы: война РФ против Украины должна закончиться как можно скорее надежным миром.

Президент Украины подчеркнул, что Россия продолжает делать все, чтобы затянуть боевые действия, отказывается от прекращения убийств и пытается выторговать лучшие позиции на фронте для последующих ударов.

«Такой деструктив со стороны РФ должен прекратиться.

Глава государства акцентировал, что Украина готова работать максимально продуктивно со всеми партнерами ради реального мира. Вопросы, касающиеся нашей страны, обязательно должны решаться с участием Украины, и все партнеры это понимают», — сказал он.

Владимир Зеленский и Касым-Жомарт Токаев договорились поддерживать связь и работать над сближением отношений между обеими странами и народами.

Кроме того, Глава государства пригласил президента Казахстана приехать в Украину с визитом.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Добавим, европейские лидеры заявили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

