У Китаї дайвер заблукав у підводній печері і п'ять днів виживав, харчуючись сирою рибою

Китаєць провів п'ять днів у затопленій печері без світла та їжі, виживши завдяки повітряній кишені та сирій рибі.

У провінції Хунань, центральний Китай, 40-річний дайвер на ім’я Ван провів п’ять діб у затопленій печері та вижив, харчуючись сирою рибою. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як стався інцидент

19 липня Ван, захоплений підводним дайвінгом мешканець містечка Фурон, вирушив на занурення в річку разом із другом. Вже за п’ять хвилин після початку пірнання він зник з поля зору напарника.

Річка має глибину кілька десятків метрів, а вхід до складної системи печер розташований приблизно за дев’ять метрів під поверхнею. На пошуки чоловіка відразу вирушили поліція, рятувальники та спецпризначенці.

Пошукова операція

Перша й друга спроби занурення у печеру не дали результату. Під час другої експедиції рятувальники почули стукіт по каменю, але після вимкнення моторів човнів звуки зникли. Дайвери дісталися глибини близько 130 метрів, але Вана не знайшли.

Лише на зворотному шляху, на глибині близько 100 метрів, стався прорив. Як розповів капітан рятувальної команди Тянь Янлін, Ван помітив дайверів ще під час їхнього руху вглиб, намагався привернути увагу стуком, але не отримав відповіді.

Коли рівень кисню в його повітряній кишені впав до 4%, він стрибнув у воду, побачивши, що рятувальники повертаються, і почав сигналити ліхтариком. Це й врятувало йому життя.

П’ять днів у темряві

Ван знайшов порожнину з повітрям, де зміг дихати, попри велику глибину. Він повністю втратив відлік часу та харчувався сирою рибою, яку ловив у темряві.

За словами очевидців, чоловік був у задовільному стані та навіть дійшов до карети швидкої без нош. Його перші слова до рятувальників були: «У вас є сигарета?»

Реакція мережі

Користувачі соцмереж назвали його виживання дивом і проявом надлюдської сили волі.

«Дев’ять метрів під водою, повна темрява, п’ять днів без їжі та світла. Неймовірно!» — написав один із коментаторів.

«Вижити п’ять днів і залишитися в такому стані — це не просто везіння, це суперсила», — зазначив інший.

