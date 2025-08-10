В Китае дайвер заблудился в подводной пещере и пять дней выживал, питаясь сырой рыбой

Китаец провел пять дней в затопленной пещере без света и еды, выжив благодаря воздушному карману и сырой рыбе.

Фото: Handout

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В провинции Хунань, центральный Китай, 40-летний дайвер по имени Ван провел пять суток в затопленной пещере и выжил, питаясь сырой рыбой. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как произошел инцидент

19 июля Ван, увлеченный подводным дайвингом житель городка Фурон, отправился на погружение в реку вместе с другом. Уже через пять минут после начала погружения он исчез из поля зрения напарника.

Река имеет глубину несколько десятков метров, а вход в сложную систему пещер находится примерно в девяти метрах под поверхностью. На поиски мужчины сразу отправились полиция, спасатели и спецназ.

Поисковая операция

Первая и вторая попытки погружения в пещеру не дали результата. Во время второй экспедиции спасатели услышали стук по камню, но после выключения моторов лодок звуки исчезли. Дайверы достигли глубины около 130 метров, но Вана не нашли.

Лишь на обратном пути, на глубине около 100 метров, произошел прорыв. Как рассказал капитан спасательной команды Тянь Янлин, Ван заметил дайверов еще во время их движения вглубь, пытался привлечь внимание стуком, но не получил ответа.

Когда уровень кислорода в его воздушном кармане снизился до 4%, он прыгнул в воду, увидев, что спасатели возвращаются, и начал сигналить фонариком. Это и спасло ему жизнь.

Пять дней во тьме

Ван нашел полость с воздухом, где смог дышать, несмотря на большую глубину. Он полностью потерял счет времени и питался сырой рыбой, которую ловил в темноте.

По словам очевидцев, мужчина был в удовлетворительном состоянии и даже дошел до машины скорой помощи без носилок. Его первые слова к спасателям были: «У вас есть сигарета?»

Реакция сети

Пользователи соцсетей назвали его выживание чудом и проявлением сверхчеловеческой силы воли.

«Девять метров под водой, кромешная тьма, пять дней без еды и света. Невероятно!» — написал один из комментаторов.

«Выжить пять дней и остаться в таком состоянии — это не просто везение, это суперсила», — отметил другой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.