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Трамп утретє продовжив роботу TikTok у США — цього разу на 90 днів

11:37, 18 червня 2025
Дональд Трамп відтермінував дедлайн для китайської компанії ByteDance щодо продажу американських активів TikTok.
Трамп утретє продовжив роботу TikTok у США — цього разу на 90 днів
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Президент США Дональд Трамп вирішив утретє продовжити строк, відведений китайській компанії ByteDance для продажу американських активів додатку TikTok — тепер ще на 90 днів. Про це пише Politico.

Це дозволить додатку доки тривають переговори продовжувати роботу у Сполучених Штатах до середини вересня.

"Президент Трамп підпише додатковий указ цього тижня, щоб TikTok продовжував працювати. Президент не хоче, щоб TikTok припинив своє існування", — заявила речниця Білого дому Каролін Лівітт.

"Це продовження триватиме 90 днів, протягом яких адміністрація буде працювати над тим, щоб ця угода була закрита, щоб американський народ міг продовжувати використовувати TikTok, будучи впевненим, що його дані в безпеці", - додала вона.

Повідомляється, що угода з продажу TikTok потрапила до зони торгової напруги між США та Китаєм на початку цього року.

Як пише Politico, якраз у той момент, коли Білий дім готувався оприлюднити остаточну угоду щодо TikTok перед крайнім терміном 5 квітня, Пекін зателефонував до ByteDance — материнської компанії TikTok, що базується в Китаї, — і наказав їй призупинити угоду після того, як Вашингтон ввів ряд мит ​​у відповідь проти Китаю і десятків інших країн.

У Конгресі республіканці все більше розчаровані постійними продовженнями, але, як і раніше, надають Трампу можливість домовитися про угоду.

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США Дональд Трамп TikTok

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