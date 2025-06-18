У Нідерландах радять заборонити соцмережі для підлітків до 15 років — виняток лише для WhatsApp і Signal

Нові настанови мають допомогти батькам убезпечити дітей від впливу соцмереж, дозволяючи лише листування в месенджерах.

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Діти до 15 років не повинні користуватись соцмережами на кшталт TikTok чи Instagram — з такою офіційною рекомендацією виступив уряд Нідерландів. Про це повідомляє Politico.

Нові настанови щодо цифрової безпеки для дітей мають допомогти батькам контролювати час, який діти проводять за екранами, та їхню активність у мережі.

Згідно з документом, підліткам від 13 років можна дозволяти користуватись платформами для обміну повідомленнями — такими як WhatsApp або Signal — щоб розвивати соціальні навички. Однак повноцінний доступ до соцмереж рекомендують відкласти до 15 років.

Нідерланди стали однією з країн ЄС, яка посилює увагу до впливу цифрового середовища на психіку та розвиток підлітків. Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон виступав за встановлення мінімального віку для користування соцмережами. Жорсткіший підхід також підтримують Іспанія та Греція.

Єврокомісія раніше оприлюднила власні рекомендації щодо захисту дітей в інтернеті, однак у багатьох країнах ЄС вважають, що прогрес на загальноєвропейському рівні відбувається занадто повільно, вказує видання.

Уряд Нідерландів визнає, що платформи для спілкування можуть мати позитивний вплив на дітей старших 12 років — вони сприяють соціалізації, формуванню самоідентичності та вільному самовираженню. Проте користування соцмережами, які орієнтовані на публічність, вважається потенційно ризикованим.

Окремо в настановах наголошено на обмеженні часу перед екранами. Наприклад, дітям віком 2–4 роки рекомендується не більше 30 хвилин на день, а для підлітків — до трьох годин. Важливу роль мають відігравати і самі дорослі: батькам та вчителям радять показувати приклад — прибирати телефони під час спілкування з дітьми та вимикати сповіщення.

Ініціатором створення настанов став парламент Нідерландів, який звернувся до уряду з відповідним запитом ще у лютому.

Як повідомлялося раніше, Іспанія, Франція та Греція закликали ЄС обмежити доступ дітей до соцмереж.

Також голова Комітету Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявив, що настав час розпочати публічний діалог про вікові обмеження в соцмережах. Зокрема, обмежити TikTok та Telegram для підлітків.

Крім того, дослідження канадських науковців показали, що пасивне гортання стрічки в соцмережах понад дві години на день удвічі підвищує ризик тривожності та вчетверо — депресії у підлітків.

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