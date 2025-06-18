Фейкові СБУшники та «злочинні БАДи» – як літніх людей змусили віддати останнє

У Києві шахраї під виглядом СБУ ошукали пенсіонерів на сотні тисяч гривень.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура повідомила про підозру двом мешканцям Харкова, які шахрайським шляхом обманули щонайменше двох літніх жінок у столиці, виманивши у них значні суми. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, зловмисники отримали доступ до бази контактів пенсіонерів, які купували біологічно активні добавки (БАДи). Представляючись співробітниками СБУ, вони зв’язувалися з жертвами та стверджували, що придбання цих добавок нібито фінансує армію країни-агресора. Для уникнення «кримінальної відповідальності» пенсіонерам пропонували «задекларувати» заощадження, передавши гроші «співробітникам СБУ» з обіцянкою повернення через кілька днів.

Внаслідок таких дій одна з потерпілих передала шахраям 80 тисяч доларів США, інша — 18 тисяч доларів США та майже 260 тисяч гривень. Зловмисників затримали одразу після отримання грошей від однієї з жінок. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 1 мільйон гривень.

Підозрюваним інкримінують порушення за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах), що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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