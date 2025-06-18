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У США суд заборонив адміністрації Трампа обмежувати вибір статі у паспортах

11:31, 18 червня 2025
Суд заблокував обмеження щодо вказування статі у паспортах для трансгендерних та небінарних осіб у США.
У США суд заборонив адміністрації Трампа обмежувати вибір статі у паспортах
Фото: 19thnews.org
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Суд заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа обмежувати можливість вибору маркера статі у паспортах для трансгендерних і небінарних американців. Про це повідомляє Politico.

Рішення судді Джулії Кобік відкриває доступ до позначки «X» — альтернативи «чоловік» або «жінка» — для широкого кола людей, які не мають чинного паспорта або потребують його заміни.

Раніше, у січні, Трамп підписав виконавчий указ, який визначав стать виключно як чоловічу або жіночу, відповідно до біологічної статі при народженні. Цей підхід ігнорував існування гендерної ідентичності та право людини на зміну гендерного маркера.

Минулого місяця Кобік уже видавала попередню заборону на застосування цієї політики, але вона стосувалася лише шести позивачів, які подали позов разом з Американською спілкою громадянських свобод (ACLU). Нове ж рішення поширюється на всіх трансгендерних та небінарних осіб, які не мають паспорта, чий паспорт скоро спливає або був загублений, вкрадений чи потребує оновлення через зміну імені або статі.

Суддя зазначила, що уряд не довів, що скасування цієї політики завдасть йому шкоди чи ускладнить дипломатичні стосунки з іншими країнами. Натомість позивачі змогли довести, що нова паспортна політика порушує їхнє конституційне право на рівний захист.

«Навіть якщо припустити, що попередня заборона створює певну шкоду для виконавчої влади, це наслідок того, що Держдепартамент запровадив політику, яка ймовірно порушує права тисяч американців», — написала Кобік.

Суддя підтримала клопотання ACLU про призупинення дії політики до завершення розгляду справи. Вона також підкреслила, що уряд не зміг довести, що його дії відповідають важливим державним інтересам — необхідним для обґрунтування подібних рішень.

У позові ACLU йдеться, зокрема, про випадок жінки, яка отримала паспорт із позначкою «чоловік», та про осіб, які бояться подавати документи через ризик блокування заявок. Один із позивачів подав запит на зміну імені та статі ще 9 січня і досі не отримав паспорт, через що ризикує пропустити весілля та наукову конференцію.

Адміністрація Трампа у відповідь заявила, що нова паспортна політика не порушує Конституцію та що президент має широкі повноваження у цій сфері. Також вона наполягала, що заявники можуть подорожувати і без оновленого паспорта, вказує видання.

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США паспорт

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