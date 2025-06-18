В США суд запретил администрации Трампа ограничивать выбор пола в паспортах

Суд заблокировал ограничения по указанию пола в паспортах для трансгендерных и небинарных лиц в США.

Фото: 19thnews.org

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Суд запретил администрации президента США Дональда Трампа ограничивать возможность выбора маркера пола в паспортах для трансгендерных и небинарных американцев. Об этом сообщает Politico.

Решение судьи Джулии Кобик открывает доступ к обозначению «X» — альтернативе «мужчина» или «женщина» — для широкого круга людей, у которых нет действующего паспорта или которые нуждаются в его замене.

Ранее, в январе, Трамп подписал указ, который определял пол исключительно как мужской или женский в соответствии с биологическим полом при рождении. Такой подход игнорировал существование гендерной идентичности и право человека на смену гендерного маркера.

В прошлом месяце Кобик уже выдала предварительный запрет на применение этой политики, однако он касался лишь шести истцов, подавших иск совместно с Американским союзом гражданских свобод (ACLU). Новое же решение распространяется на всех трансгендерных и небинарных людей, у которых нет паспорта, чей паспорт скоро истекает, был утерян, украден или требует обновления из-за смены имени или пола.

Судья отметила, что правительство не доказало, что отмена данной политики нанесёт ему ущерб или осложнит дипломатические отношения с другими странами. В то же время истцы смогли убедительно показать, что новая паспортная политика нарушает их конституционное право на равную защиту.

«Даже если предположить, что предварительный запрет наносит определённый вред исполнительной власти, это является следствием того, что Госдепартамент ввёл политику, которая, вероятно, нарушает права тысяч американцев», — написала Кобик.

Судья поддержала ходатайство ACLU о приостановке действия политики до завершения судебного разбирательства. Она также подчеркнула, что правительство не смогло доказать, что его действия соответствуют важным государственным интересам — необходимому условию для оправдания подобных решений.

В иске ACLU, в частности, упоминается случай женщины, получившей паспорт с указанием пола «мужчина», а также других людей, которые боятся подавать документы из-за риска блокировки заявок. Один из заявителей отправил паспорт 9 января с просьбой изменить имя и пол на «женщина» и до сих пор его не получил, рискуя пропустить свадьбу родственника и научную конференцию по ботанике.

Администрация Трампа в ответ заявила, что новая паспортная политика не нарушает Конституцию, а президент обладает широкими полномочиями в этой сфере. Также подчёркивается, что заявители всё равно могут путешествовать за границу даже без обновлённого паспорта, указывает издание.

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