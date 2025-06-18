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Минобороны заплатит за ум – новое постановление для авторов оборонных разработок

13:01, 18 июня 2025
Минобороны предлагает вознаграждение за инновационные разработки военнослужащих.
Минобороны заплатит за ум – новое постановление для авторов оборонных разработок
Фото: mod.gov.ua
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Министерство обороны Украины разработало проект постановления Кабинета Министров, который устанавливает денежное вознаграждение для военнослужащих за создание и внедрение инновационных разработок в сфере обороны. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Новый механизм направлен на справедливую оценку вклада военных-изобретателей и стимулирование их к дальнейшим исследованиям. «В условиях войны, технологического соревнования с врагом мы должны не только быстро создавать инновационные решения для фронта, но и защищать их. Именно поэтому Министерство обороны развивает систему защиты прав интеллектуальной собственности», — заявил заместитель министра обороны Валерий Чуркин. Он подчеркнул важность юридической защиты прав и формирования культуры уважения к интеллектуальным продуктам в оборонной сфере.

Для этого в структуре Минобороны создано Управление по вопросам интеллектуальной собственности. Кроме того, ведомство инициировало два законопроекта, которые уже прошли первое чтение в Верховной Раде. Они предусматривают изменения в Гражданский кодекс относительно распределения имущественных прав на объекты, созданные военнослужащими, и регулируют использование интеллектуальной собственности в оборонном секторе.

Предложенные изменения должны обеспечить, чтобы разработки, созданные за государственные средства, принадлежали государству, а их авторы получали справедливое вознаграждение, формируя эффективную систему управления интеллектуальной собственностью в Минобороны.

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оружие война оборона Минобороны

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