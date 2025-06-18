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Міноборони заплатить за розум – нова постанова для авторів оборонних розробок

13:01, 18 червня 2025
Міноборони пропонує винагороду за інноваційні розробки військовослужбовців.
Міноборони заплатить за розум – нова постанова для авторів оборонних розробок
Фото: mod.gov.ua
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Міністерство оборони України розробило проект постанови Кабінету Міністрів, який встановлює грошову винагороду для військовослужбовців за створення та впровадження інноваційних розробок у сфері оборони. Про це повідомили в оборонному відомстві.

Новий механізм спрямований на справедливу оцінку внеску військових-винахідників і стимулювання їх до подальших досліджень. «В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності», — заявив заступник міністра оборони Валерій Чуркін. Він підкреслив важливість юридичного захисту прав і формування культури поваги до інтелектуальних продуктів в оборонній сфері.

Для цього в структурі Міноборони створено Управління з питань інтелектуальної власності. Крім того, відомство ініціювало два законопроекти, які вже пройшли перше читання у Верховній Раді. Вони передбачають зміни до Цивільного кодексу щодо розподілу майнових прав на об’єкти, створені військовослужбовцями, та регулюють використання інтелектуальної власності в оборонному секторі.

Запропоновані зміни мають забезпечити, щоб розробки, створені за державні кошти, належали державі, а їхні автори отримували справедливу винагороду, формуючи ефективну систему управління інтелектуальною власністю в Міноборони.

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зброя війна оборона Міноборони

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