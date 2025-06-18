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Юридичні особи мають до 20 червня подати до ТЦК дані про автотранспорт

11:05, 18 червня 2025
За неподання або несвоєчасне подання даних керівникам юридичних осіб загрожує до 59 тисяч штрафу.
Юридичні особи мають до 20 червня подати до ТЦК дані про автотранспорт
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Юридичні особи в Україні зобов’язані до 20 червня 2025 року подати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відомості про наявність, технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про працівників, які їх обслуговують. Про це пише «Дебет-Кредит».

Цей обов’язок регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року №1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов’язок» (зі змінами від 17 червня 2015 року №405). З вересня 2022 року МВС щоквартально передає до ТЦК дані про реєстрацію, переобладнання та зняття з обліку транспорту підприємств для обліку техніки, яка може бути використана для воєнних потреб.

Юридичні особи мають подавати «Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці» двічі на рік — до 20 червня та 20 грудня. Кінцевий термін подання даних у першому півріччі — п’ятниця, 20 червня 2025 року.

Інформація, яку необхідно подати:

  • Наявність транспортних засобів і техніки;
  • Їхній технічний стан;
  • Дані про працівників, які працюють із цією технікою.

Бланк відомостей та детальну інформацію можна знайти на офіційних ресурсах.

Важливо:

  • Фізичні особи-підприємці та звичайні громадяни не зобов’язані подавати ці дані.
  • Якщо підприємство не має власних транспортних засобів (наприклад, використовує орендовані), подавати відомості не потрібно. Однак у разі придбання транспорту в майбутньому інформацію необхідно буде надати.

За неподання або несвоєчасне подання даних керівникам юридичних осіб загрожує адміністративний штраф відповідно до ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З 19 травня 2024 року в особливий період розмір штрафу для посадових осіб становить від 34 000 до 59 500 гривень.

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