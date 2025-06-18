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Юридические лица должны до 20 июня подать в ТЦК данные об автотранспорте

11:05, 18 июня 2025
За непредставление или несвоевременное представление данных руководителям юридических лиц грозит штраф до 59 тысяч.
Юридические лица должны до 20 июня подать в ТЦК данные об автотранспорте
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Юридические лица в Украине обязаны до 20 июня 2025 года подать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сведения о наличии, техническом состоянии транспортных средств и техники, а также о работниках, которые их обслуживают. Об этом пишет «Дебет-Кредит».

Эта обязанность регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2000 года №1921 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности» (с изменениями от 17 июня 2015 года №405). С сентября 2022 года МВД ежеквартально передает в ТЦК данные о регистрации, переоборудовании и снятии с учета транспорта предприятий для учета техники, которая может быть использована для военных нужд.

Юридические лица должны подавать «Ведомость о наличии и техническом состоянии транспортных средств и техники, а также о гражданах, работающих на предприятии, в учреждениях и организациях на таких транспортных средствах и технике» два раза в год — до 20 июня и 20 декабря. Конечный срок подачи данных в первом полугодии — пятница, 20 июня 2025 года.

Информация, которую необходимо подать:

  • Наличие транспортных средств и техники;
  • Их техническое состояние;
  • Данные о работниках, работающих с этой техникой.

Бланк сведений и подробную информацию можно найти на официальных ресурсах.

Важно:

  • Физические лица-предприниматели и обычные граждане не обязаны подавать эти данные.
  • Если предприятие не имеет собственных транспортных средств (например, использует арендованные), подавать сведения не нужно. Однако в случае приобретения транспорта в будущем информацию необходимо будет предоставить.

За непредставление или несвоевременное представление данных руководителям юридических лиц грозит административный штраф в соответствии со ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. С 19 мая 2024 года в особый период размер штрафа для должностных лиц составляет от 34 000 до 59 500 гривен.

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штраф / штрафы ТЦК авто транспорт

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