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Фейковые СБУшники и «преступные БАДы» – как пожилых людей заставили отдать последнее

16:37, 18 июня 2025
В Киеве мошенники под видом СБУ обманули пенсионеров на сотни тысяч гривен.
Фейковые СБУшники и «преступные БАДы» – как пожилых людей заставили отдать последнее
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Прокуратура сообщила о подозрении двум жителям Харькова, которые мошенническим путем обманули как минимум двух пожилых женщин в столице, выманив у них значительные суммы. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, злоумышленники получили доступ к базе контактов пенсионеров, которые покупали биологически активные добавки (БАДы). Представляясь сотрудниками СБУ, они связывались с жертвами и утверждали, что приобретение этих добавок якобы финансирует армию страны-агрессора. Во избежание «уголовной ответственности» пенсионерам предлагали «задекларировать» сбережения, передав деньги «сотрудникам СБУ» с обещанием возврата через несколько дней.

В результате таких действий одна из потерпевших передала мошенникам 80 тысяч долларов США, другая — 18 тысяч долларов США и почти 260 тысяч гривен. Злоумышленников задержали сразу после получения денег от одной из женщин. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 1 миллион гривен.

Подозреваемым инкриминируют нарушение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах), что предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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прокуратура СБУ Киев Харьков

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