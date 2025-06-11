Макрон планує заборонити соцмережі для дітей до 15 років у Франції

Франція готується відключити підлітків від TikTok і Instagram.

Фото: Getty Images

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Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про намір заборонити доступ до соціальних мереж для дітей молодших 15 років у Франції, якщо на рівні Європейського Союзу не буде досягнуто прогресу в цьому питанні. Про це пише Politico.

Макрон підкреслив необхідність діяти швидко після трагічного вбивства 31-річної шкільної помічниці в місті Ножан, скоєного неповнолітнім. «Ми не можемо чекати», — наголосив президент. Він зазначив, що Франція, за підтримки Греції та Іспанії, просуває ініціативу щодо обмеження часу, який підлітки проводять в інтернеті, але хоче прискорити впровадження заходів на національному рівні.

Серед інших ініціатив Макрон анонсував запровадження вікової перевірки на сайтах, що продають ножі онлайн, за аналогією з обмеженнями, які вже діють для порнографічних ресурсів. «15-річна дитина більше не зможе купити ніж онлайн. Це означає, що ми введемо величезні фінансові санкції та заборони», — пообіцяв він.

У дописі в соціальній мережі X Макрон підтримав ідею заборони соцмереж для дітей до 15 років, додавши: «Платформи здатні перевіряти вік. Зробімо це».

Вбивство шкільної помічниці в Ножані 10 червня викликало широкий резонанс і гостру критику серед французьких політиків. Інцидент також підняв питання про безпеку молоді та вплив онлайн-середовища на підлітків.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Франція може зобов’язати платформу X перевіряти вік користувачів.

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