У Китаї банкам заборонили заманювати клієнтів популярними ляльками Лабубу

Деякі компанії пропонують вкладникам рис, дрібну побутову техніку та онлайн-підписки.

Фото: unsplash

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У Китаї банкам заборонили «заманювати» клієнтів подарунками. У країні спостерігається жорстка конкуренція серед кредитних установ через зниження процентних ставок і прибутковості. Про це повідомляє The Guardian.

Національне управління фінансового регулювання КНР звернулося до банків із закликом утриматися від пропозицій «пільг, що не відповідають вимогам».

Нові рекомендації з’явилися після того, як банк Ping An запустив акцію: нові клієнти, які розмістять тримісячний депозит на суму від 50 тисяч юанів (приблизно 7 тисяч доларів), отримували в подарунок популярну ляльку Labubu.

Ця акція викликала підвищений інтерес серед вкладників, однак державні ЗМІ заявили, що це «не є довгостроковим рішенням».

Інші банки в рамках маркетингу пропонували клієнтам рис, дрібну побутову техніку та онлайн-підписки. Китайський регулятор занепокоєний тим, що такі акції призведуть до зростання витрат банків і вдарять по їхній прибутковості. У такому разі різниця між доходами і витратами може стати рекордно низькою.