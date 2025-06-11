Практика судів
  1. Суд інфо

Суддю Віталія Ломейка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя

12:00, 11 червня 2025
Суддю Чернігівського районного суду Запорізької області тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.
Суддю Віталія Ломейка тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя
Фото: cr.zp.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддю Чернігівського районного суду Запорізької області Ломейка Віталія Валерійовича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомила пресслужба ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 11 червня 2025 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 11 червня 2025 року, суддю Чернігівського районного суду Запорізької області Ломейка Віталія Валерійовича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд суддя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з відбору директора БЕБ отримала лист від СБУ щодо додаткової перевірки кандидатів і перенесла співбесіди

Члени конкурсної комісії одностайно підтримали перенесення співбесід з кандидатами на крісло директора БЕБ.

Верховний Суд вказав, що необізнаність з мотивами рішення слідчого судді може бути визнана поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження

Для належного обґрунтування апеляційної скарги недостатньо бути проінформованим про результати розгляду справи, а необхідно знати мотиви прийнятого рішення, зазначив Верховний Суд

Результати перевірки невідомими експертами робіт кандидатів на директора БЕБ демонструють парадокси з оцінками – таблиця

Дивним чином вийшло так, що кандидати на директора БЕБ з однаковими відповідями посідають діаметрально протилежні місця, а кандидати з різними відповідями набирають однакову кількість балів – Віктор Дубовик опублікував таблицю, яка демонструє «парадокси» конкурсу.

Міністерство юстиції запідозрили у лобіюванні інтересів проектів технічної допомоги та громадськості, які хочуть перевіряти доброчесність суддів Верховного Суду та ВАКС

Верховний Суд та народні депутати не змогли з’ясувати, хто конкретно є автором ідеї перевірки декларацій доброчесності суддів ВС та ВАКС.

Депутати, НАБУ, НАЗК та ВРП вважають за потрібне закріпити у КПК норми для покарання за зловживання процесуальними правами

У КПК визначать поняття зловживання процесуальними правами та закріплять відповідальність за це, щоб кримінальні справи розглядалися швидше – у Верховному Суді відбулося обговорення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду