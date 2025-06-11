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Судью Виталия Ломейко временно отстранили от правосудия

12:00, 11 июня 2025
Судья Черниговского районного суда Запорожской области временно отстранен от правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
Судью Виталия Ломейко временно отстранили от правосудия
Фото: cr.zp.court.gov.ua
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Судья Черниговского районного суда Запорожской области Ломейко Виталий Валерьевич временно отстранен от правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 11 июня 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 11 июня 2025 года, судья Черниговского районного суда Запорожской области Ломейко Виталий Валерьевич отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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суд судья ВСП

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