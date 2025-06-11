В Китае банкам запретили заманивать клиентов популярными куклами Лабубу

В Китае банкам запретили «замнивать» клиентов подарками. В стране наблюдается жёсткая конкуренция среди кредитных учреждений из-за снижения процентных ставок и прибыльности. Об этом сообщает The Guardian.

Национальное управление финансового регулирования КНР обратилось к банкам с призывом воздержаться от предложений «льгот, не соответствующих требованиям».

Новые рекомендации появились после того, как банк Ping An провёл акцию: новые клиенты, разместившие трёхмесячный депозит на сумму от 50 тысяч юаней (примерно 7 тысяч долларов), получали в подарок популярную куклу Labubu.

Эта акция вызвала повышенный интерес среди вкладчиков, однако государственные СМИ заявили, что это «не является долгосрочным решением».

Другие банки в рамках маркетинга предлагали клиентам рис, мелкую бытовую технику и онлайн-подписки. Китайский регулятор обеспокоен тем, что такие акции приведут к росту расходов банков и нанесут удар по их прибыльности. В таком случае разница между доходами и расходами может стать рекордно низкой.

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