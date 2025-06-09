Франція може зобов’язати платформу X перевіряти вік користувачів – що сталося

Франція може визнати X платформою з контентом для дорослих – від соцмережі вимагатимуть перевірку віку користувачів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Французький уряд розглядає можливість офіційно класифікувати соціальну мережу X (колишній Twitter), що належить Ілону Маску, як платформу з порнографічним вмістом. У разі ухвалення такого рішення X буде зобов’язана впровадити перевірку віку, аби обмежити доступ неповнолітніх до контенту 18+. Про це повідомляє Politico з посиланням на Міністерство цифрових технологій Франції.

У міністерстві вказують, що від початку 2024 року X офіційно дозволяє розміщення порнографічного контенту. Тож платформа має підпадати під ті ж вимоги, що й традиційні сайти для дорослих. Наразі команда міністерки цифрових технологій Клари Шаппаз вивчає питання внесення X до списку ресурсів, які зобов’язані перевіряти вік користувачів.

Якщо соцмережу офіційно визнають такою, що містить контент для дорослих, компанія отримає офіційне попередження: або видалити порнографічний контент, або запровадити технічні засоби для вікової перевірки. Інакше — штрафи, виключення з пошукових систем або повне блокування платформи у Франції.

Франція активно посилює заходи для захисту дітей в інтернеті. Подібні вимоги вже висувають до інших ресурсів із подібним вмістом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.