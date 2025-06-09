Франция может обязать платформу X проверять возраст пользователей – что произошло

Франция может признать X платформой с контентом для взрослых – от соцсети потребуют проверку возраста пользователей.

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Французское правительство рассматривает возможность официально классифицировать социальную сеть X (бывший Twitter), принадлежащую Илону Маску, как платформу с порнографическим содержимым. В случае принятия такого решения X будет обязана внедрить проверку возраста, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к контенту 18+. Об этом сообщает Politico со ссылкой на Министерство цифровых технологий Франции.

В министерстве указывают, что с начала 2024 года X официально разрешает размещение порнографического контента. Поэтому платформа должна подпадать под те же требования, что и традиционные сайты для взрослых. Сейчас команда министра цифровых технологий Клары Шаппаз изучает вопрос внесения X в список ресурсов, которые обязаны проверять возраст пользователей.

Если соцсеть официально признают содержащей контент для взрослых, компания получит официальное предупреждение: либо удалить порнографический контент, либо ввести технические средства для возрастной проверки. Иначе - штрафы, исключение из поисковых систем или полная блокировка платформы во Франции.

Франция активно ужесточает меры для защиты детей в интернете. Подобные требования уже выдвигают к другим ресурсам с подобным содержанием.

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