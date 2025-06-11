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Макрон планирует запретить соцсети для детей до 15 лет во Франции

11:42, 11 июня 2025
Франция готовится отключить подростков от TikTok и Instagram.
Макрон планирует запретить соцсети для детей до 15 лет во Франции
Фото: Getty Images
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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении запретить доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет во Франции, если на уровне Европейского Союза не будет достигнут прогресс в этом вопросе. Об этом пишет Politico.

Макрон подчеркнул необходимость действовать быстро после трагического убийства 31-летней школьной помощницы в городе Ножан, совершенного несовершеннолетним. «Мы не можем ждать», - подчеркнул президент. Он отметил, что Франция, при поддержке Греции и Испании, продвигает инициативу по ограничению времени, которое подростки проводят в интернете, но хочет ускорить внедрение мер на национальном уровне.

Среди других инициатив Макрон анонсировал введение возрастной проверки на сайтах, продающих ножи онлайн, по аналогии с ограничениями, которые уже действуют для порнографических ресурсов. «15-летний ребенок больше не сможет купить нож онлайн. Это означает, что мы введем огромные финансовые санкции и запреты», - пообещал он.

В заметке в социальной сети X Макрон поддержал идею запрета соцсетей для детей до 15 лет, добавив: «Платформы способны проверять возраст. Давайте сделаем это».

Убийство школьной помощницы в Ножане 10 июня вызвало широкий резонанс и острую критику среди французских политиков. Инцидент также поднял вопрос о безопасности молодежи и влиянии онлайн-среды на подростков.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Франция может обязать платформу X проверять возраст пользователей.

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Франция Эмманюэль Макрон TikTok Instagram соцсети

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