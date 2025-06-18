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В Нидерландах советуют запретить соцсети для подростков до 15 лет – исключение только для WhatsApp и Signal

11:49, 18 июня 2025
Новые наставления должны помочь родителям обезопасить детей от влияния соцсетей, разрешая только переписку в мессенджерах.
В Нидерландах советуют запретить соцсети для подростков до 15 лет – исключение только для WhatsApp и Signal
Фото: unsplash
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Дети до 15 лет не должны пользоваться социальными сетями вроде TikTok и Instagram — с такой официальной рекомендацией выступило правительство Нидерландов. Об этом сообщает Politico.

Новые рекомендации по цифровой безопасности для детей призваны помочь родителям контролировать время, проводимое детьми за экранами, а також их активность в интернете.

Согласно документу, подросткам от 13 лет можно разрешать использовать мессенджеры — такие как WhatsApp или Signal — чтобы развивать социальные навыки. Однако полноценный доступ к соцсетям рекомендуют отложить до 15 лет.

Нидерланды стали одной из стран ЕС, которые усиливают внимание к воздействию цифровой среды на психику и развитие подростков. Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон выступал за установление минимального возраста для пользования соцсетями. Более строгий подход также поддерживают Испания и Греция.

Еврокомиссия ранее представила собственные рекомендации по защите детей в интернете, однако, как указывает издание, во многих странах ЕС считают, что на общеевропейском уровне прогресс идет слишком медленно.

Правительство Нидерландов признает, что платформы для общения могут положительно влиять на детей старше 12 лет — они способствуют социализации, формированию самоидентичности и свободному самовыражению. В то же время использование соцсетей, ориентированных на публичность, считается потенциально рискованным.

В рекомендациях отдельно подчеркивается необходимость ограничения экранного времени. Так, детям 2–4 лет советуют не более 30 минут в день, а подросткам — до трех часов. Важную роль должны играть и взрослые: родителям и учителям рекомендуют подавать пример — убирать телефоны во время общения с детьми и отключать уведомления.

Инициатором создания рекомендаций стал парламент Нидерландов, который обратился к правительству с соответствующим запросом еще в феврале.

Как сообщалось ранее, Испания, Франция и Греция призвали ЕС ограничить доступ детей к соцсетям.

Также председатель Комитета Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что пора начать публичный диалог о возрастных ограничениях в соцсетях. В частности, ограничить TikTok и Telegram для подростков.

Кроме того, исследования канадских ученых показали, что пассивное пролистывание ленты в соцсетях более двух часов в день вдвое повышает риск тревожности и в четыре раза — депрессии у подростков.

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