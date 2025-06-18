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Трамп в третий раз продолжил работу TikTok в США — на 90 дней

11:37, 18 июня 2025
Дональд Трамп отсрочил дедлайн для китайской компании ByteDance по продаже американских активов TikTok.
Трамп в третий раз продолжил работу TikTok в США — на 90 дней
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Президент США Дональд Трамп решил в третий раз продлить срок, отведённый китайской компании ByteDance для продажи американских активов приложения TikTok — теперь ещё на 90 дней. Об этом пишет Politico.

Это позволит приложению, пока продолжаются переговоры, продолжать работу в Соединённых Штатах до середины сентября.

«Президент Трамп подпишет дополнительный указ на этой неделе, чтобы TikTok продолжал работать. Президент не хочет, чтобы TikTok прекратил своё существование», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Это продление продлится 90 дней, в течение которых администрация будет работать над тем, чтобы эта сделка была завершена, чтобы американский народ мог продолжать использовать TikTok, будучи уверенным, что его данные в безопасности», — добавила она.

Сообщается, что сделка по продаже TikTok попала в зону торговой напряжённости между США и Китаем в начале этого года.

Как пишет Politico, как раз в тот момент, когда Белый дом готовился обнародовать окончательное соглашение по TikTok перед крайней датой 5 апреля, Пекин позвонил в ByteDance — материнскую компанию TikTok, базирующуюся в Китае, — и приказал ей приостановить сделку после того, как Вашингтон ввёл ряд ответных пошлин против Китая и десятков других стран.

В Конгрессе республиканцы всё больше разочарованы постоянными продлениями, но по-прежнему дают Трампу возможность договориться о сделке.

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США Дональд Трамп TikTok

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