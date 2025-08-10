Кая Каллас збирає очільників МЗС країн ЄС для обговорення кроків щодо зустрічі Трампа і Путіна

Кая Каллас підкреслила, що будь-яка угода між США та РФ повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що 11 серпня вона скличе зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення наступних кроків щодо зустрічі президента США Дональда Трампа і Путіна. Вона підкреслила, що будь-яка угода між США і РФ щодо припинення війни в Україні повинна включати Україну і ЄС, пише Reuters.

«США мають силу змусити Росію до серйозних переговорів. Будь-яка угода між США та Росією повинна включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки України та всієї Європи», – сказала Каллас.

Також вона зазначила, що «оскільки ми працюємо над досягненням сталого і справедливого миру, міжнародне право чітко визначає: всі тимчасово окуповані території належать Україні».

«Угода не повинна стати плацдармом для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи», – додала вона.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовий елемент завершення війни — територіальні питання. «Має бути поступка з боку росіян і з боку українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну в цій війні», — вказав він.

Також президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Додамо, європейські лідери заявивли, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

