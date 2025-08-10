Практика судов
Кая Каллас собирает глав МИД стран ЕС для обсуждения шагов по встрече Трампа и Путина

17:02, 10 августа 2025
Кая Каллас подчеркнула, что любое соглашение между США и РФ должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы.
Кая Каллас собирает глав МИД стран ЕС для обсуждения шагов по встрече Трампа и Путина
Фото: lrt.lt
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 11 августа она созовет встречу европейских министров иностранных дел для обсуждения дальнейших шагов по встрече президента США Дональда Трампа и Путина. Она подчеркнула, что любое соглашение между США и Россией о прекращении войны в Украине должно включать Украину и ЕС, пишет Reuters.

«США имеют силу заставить Россию вести серьезные переговоры. Любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы», — сказала Каллас.

Также она отметила, что «поскольку мы работаем над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право четко определяет: все временно оккупированные территории принадлежат Украине».

«Соглашение не должно стать плацдармом для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы», — добавила она.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Добавим, европейские лидеры заявили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

