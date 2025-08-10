Жодні великі шматки чи ділянки території не будуть просто так віддані, — посол США у НАТО Вітакер

У США зробили нову заяву про «обмін територіями» між Україною та РФ.

Як відомо, раніше видання Financial Times повідомляло, що РФ готова до «замороження» фронту в Херсонській та Запорізькій областях в обмін на території на сході України.

У свою чергу посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що жодний шматок території не буде віддано просто так.

«Жодні великі шматки чи ділянки території, за які не боролися чи не заслужили на полі бою, не будуть просто так віддані, – сказав посол в ефірі каналу CNN.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ключовий елемент завершення війни — територіальні питання. «Має бути поступка з боку росіян і з боку українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну в цій війні», — вказав він.

Також президент США Дональд Трамп висловив думку, що зараз існує можливість досягти мирної домовленості між Україною та Росією.

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня в Алясці, додавши: «Це складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін, але ми ще будемо це обговорювати».

Високопоставлений європейський дипломат пояснив готовність Путіна зустрітися з Трампом спільним тиском з боку Вашингтона та союзників, але наголосив, що це «не означає укладення угоди чи перемир’я».

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не «подарує» свої території Росії в рамках можливих домовленостей про припинення вогню.

Додамо, європейські лідери заявивли, що поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

