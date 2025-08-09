Практика судів
  1. В Україні

РФ готова до «замороження» фронту в Херсонській та Запорізькій областях в обмін на території на сході України, — Financial Times

14:08, 9 серпня 2025
За даними джерел, російська пропозиція включає заморожування лінії фронту на південному сході України, якщо Київ погодиться відвести війська з частин Донецької та Луганської областей.
РФ готова до «замороження» фронту в Херсонській та Запорізькій областях в обмін на території на сході України, — Financial Times
Ілюстративне фото, джерело - АР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російська пропозиція включає заморожування лінії фронту на південному сході України, якщо Київ погодиться відвести війська з частин Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських високопосадовців.

Видання вказує, що Москва раніше претендувала на всю Херсонську та Запорізьку області, попри те, що обидві обласні столиці залишаються під контролем України. Великі території, контрольовані російськими силами в Херсонській та Запорізькій областях, а також невеликі райони в Сумській і Харківській областях, можуть стати предметом обговорення, зазначили посадовці.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що «нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви».

Лідери країн Балтії розкритикували будь-які спроби змусити Україну поступитися територією, побоюючись, що їхні країни можуть стати наступною мішенню для Путіна.

«Якщо кордони можна змінювати силою, жоден з них не є безпечним... Суверенітет і територіальна цілісність — це наріжні камені глобальної стабільності. Ми не винагороджуватимемо агресію — ні в Україні, ні деінде», — заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила: «Справедливий, тривалий, гідний мир — це те, чого ми всі прагнемо, а українці найбільше. Такий мир повинен включати Україну та підтримувати її суверенітет і територіальну цілісність».

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не даруватиме своїх земель окупантам.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня. 

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський може долучитися до саміту Трампа і Путіна 15 серпня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду