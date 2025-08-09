РФ готова до «замороження» фронту в Херсонській та Запорізькій областях в обмін на території на сході України, — Financial Times

За даними джерел, російська пропозиція включає заморожування лінії фронту на південному сході України, якщо Київ погодиться відвести війська з частин Донецької та Луганської областей.

Ілюстративне фото, джерело - АР

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російська пропозиція включає заморожування лінії фронту на південному сході України, якщо Київ погодиться відвести війська з частин Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських високопосадовців.

Видання вказує, що Москва раніше претендувала на всю Херсонську та Запорізьку області, попри те, що обидві обласні столиці залишаються під контролем України. Великі території, контрольовані російськими силами в Херсонській та Запорізькій областях, а також невеликі райони в Сумській і Харківській областях, можуть стати предметом обговорення, зазначили посадовці.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що «нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви».

Лідери країн Балтії розкритикували будь-які спроби змусити Україну поступитися територією, побоюючись, що їхні країни можуть стати наступною мішенню для Путіна.

«Якщо кордони можна змінювати силою, жоден з них не є безпечним... Суверенітет і територіальна цілісність — це наріжні камені глобальної стабільності. Ми не винагороджуватимемо агресію — ні в Україні, ні деінде», — заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила: «Справедливий, тривалий, гідний мир — це те, чого ми всі прагнемо, а українці найбільше. Такий мир повинен включати Україну та підтримувати її суверенітет і територіальну цілісність».

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не даруватиме своїх земель окупантам.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня.

За даними ЗМІ, Володимир Зеленський може долучитися до саміту Трампа і Путіна 15 серпня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.