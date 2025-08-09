Практика судов
РФ готова к «замораживанию» фронта в Херсонской и Запорожской областях в обмен на территории на востоке Украины, — Financial Times

14:08, 9 августа 2025
По данным источников, российское предложение включает в себя замораживание линии фронта на юго-востоке Украины, если Киев согласится отвести войска из частей Донецкой и Луганской областей.
Иллюстративное фото, источник - АР
Российское предложение включает замораживание линии фронта на юго-востоке Украины, если Киев согласится отвести войска из частей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских высокопоставленных чиновников.

Издание указывает, что Москва ранее претендовала на всю Херсонскую и Запорожскую области, несмотря на то что обе областные столицы остаются под контролем Украины. Большие территории, контролируемые российскими силами в Херсонской и Запорожской областях, а также небольшие районы в Сумской и Харьковской областях могут стать предметом обсуждения, отметили чиновники.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига заявил, что «нам нужен продолжительный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы».

Лидеры стран Балтии раскритиковали любые попытки заставить Украину уступить территорию, опасаясь, что их страны могут стать следующей целью Путина.

«Если границы можно менять силой, ни одна из них не будет безопасной... Суверенитет и территориальная целостность — это краеугольные камни глобальной стабильности. Мы не будем вознаграждать агрессию — ни в Украине, ни где-либо еще», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула: «Справедливый, продолжительный, достойный мир — это то, к чему мы все стремимся, а украинцы больше всего. Такой мир должен включать Украину и поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет дарить свои земли оккупантам.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа.

По данным СМИ, Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина 15 августа.

