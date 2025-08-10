Ни один крупный кусок или участок территории не будет просто так отдан, — посол США при НАТО Витакер

В США сделали новое заявление об «обмене территориями» между Украиной и РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, ранее издание Financial Times сообщало, что РФ готова к «заморозке» фронта в Херсонской и Запорожской областях в обмен на территории на востоке Украины.

В свою очередь посол США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что ни один кусок территории не будет отдан просто так.

«Ни один крупный кусок или участок территории, за который не сражались или не заслужили на поле боя, не будет просто так отдан», — сказал посол в эфире канала CNN.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

Добавим, европейские лидеры заявили, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.