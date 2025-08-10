Чоловік потрапив до психлікарні після поради ChatGPT замінити сіль на небезпечну речовину

60-річний чоловік потрапив до лікарні після того, як за порадою ChatGPT три місяці замінював кухонну сіль на небезпечний натрій бромід.

60-річний чоловік опинився у психіатричній лікарні після того, як протягом трьох місяців замінював кухонну сіль (натрій хлорид) на натрій бромід, отримавши таку рекомендацію від ChatGPT. Про це повідомляє Independent.

Як все сталося

Чоловік, який колись вивчав нутриціологію, вирішив провести «експеримент» і повністю прибрати хлориди з раціону. Після спілкування з ChatGPT він замовив у інтернеті натрій бромід, прочитавши, що його можна використовувати замість хлориду натрію — хоча переважно ця речовина застосовується в технічних цілях, зокрема для очищення.

Через три місяці такого харчування він потрапив до лікарні з ознаками бромізму — отруєння бромідами, яке у минулому траплялося частіше, адже солі брому входили до складу деяких ліків від безсоння та тривожності. Симптоми отруєння можуть включати психічні розлади, галюцинації та проблеми зі шкірою.

Симптоми та лікування

Протягом перших 24 годин госпіталізації пацієнт страждав на параною, слухові й зорові галюцинації, а також відмовлявся пити запропоновану воду, хоча відчував сильну спрагу. Лікарі помітили в нього нові висипання та судинні плями на обличчі, що підтверджувало діагноз. Йому ввели рідини та електроліти, після чого перевели до психіатричного відділення. Загалом лікування тривало три тижні.

Попередження лікарів

Автори медичного звіту наголосили, що чат-боти на кшталт ChatGPT можуть генерувати науково недостовірну інформацію та не здатні критично її аналізувати, що підвищує ризик поширення небезпечних порад.

Розробник ChatGPT — компанія OpenAI — у своїх умовах користування прямо вказує, що відповіді сервісу не можна розглядати як професійну медичну консультацію та використовувати для діагностики чи лікування.

