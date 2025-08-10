Практика судів
  1. У світі

Чоловік потрапив до психлікарні після поради ChatGPT замінити сіль на небезпечну речовину

17:21, 10 серпня 2025
60-річний чоловік потрапив до лікарні після того, як за порадою ChatGPT три місяці замінював кухонну сіль на небезпечний натрій бромід.
Чоловік потрапив до психлікарні після поради ChatGPT замінити сіль на небезпечну речовину
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

60-річний чоловік опинився у психіатричній лікарні після того, як протягом трьох місяців замінював кухонну сіль (натрій хлорид) на натрій бромід, отримавши таку рекомендацію від ChatGPT. Про це повідомляє Independent.

Як все сталося

Чоловік, який колись вивчав нутриціологію, вирішив провести «експеримент» і повністю прибрати хлориди з раціону. Після спілкування з ChatGPT він замовив у інтернеті натрій бромід, прочитавши, що його можна використовувати замість хлориду натрію — хоча переважно ця речовина застосовується в технічних цілях, зокрема для очищення.

Через три місяці такого харчування він потрапив до лікарні з ознаками бромізму — отруєння бромідами, яке у минулому траплялося частіше, адже солі брому входили до складу деяких ліків від безсоння та тривожності. Симптоми отруєння можуть включати психічні розлади, галюцинації та проблеми зі шкірою.

Симптоми та лікування

Протягом перших 24 годин госпіталізації пацієнт страждав на параною, слухові й зорові галюцинації, а також відмовлявся пити запропоновану воду, хоча відчував сильну спрагу. Лікарі помітили в нього нові висипання та судинні плями на обличчі, що підтверджувало діагноз. Йому ввели рідини та електроліти, після чого перевели до психіатричного відділення. Загалом лікування тривало три тижні.

Попередження лікарів

Автори медичного звіту наголосили, що чат-боти на кшталт ChatGPT можуть генерувати науково недостовірну інформацію та не здатні критично її аналізувати, що підвищує ризик поширення небезпечних порад.

Розробник ChatGPT — компанія OpenAI — у своїх умовах користування прямо вказує, що відповіді сервісу не можна розглядати як професійну медичну консультацію та використовувати для діагностики чи лікування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ChatGPT штучний інтелект технології ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повну картину про громадян збиратимуть до єдиної системи «соціальної сфери» – комітет рекомендував прийняти закон

До нової системи «соціальної сфери» зможуть потрапити персональні дані з реєстру військовозобов’язаних, електронної системи охорони здоров’я, реєстрів транспортних засобів та нерухомості, щодо перетину кордону та сплати податків.

Оклади у НАБУ, НАЗК, АРМА та БЕБ будуть рахувати в орудних величинах — комітет рекомендував законопроект до прийняття

При підрахунку окладів у низці держорганів будуть використовувати орудну величину – комітет соціальної політики рекомендував законопроект до прийняття за основу.

Генпрокурор може отримати право присвоювати ранги прокурорам — законопроект

Голова правоохоронного комітету Сергій Іонушас разом з колегами пропонують повернути аналог класних чинів до прокуратури – ранги.

Учасників бойових дій запропонують влаштовувати у держсектор на посади без конкурсу – Третьякова

Галина Третьякова розповіла про підготовку законопроекту, яким пропонується прибрати співбесіди для УБД, а до відновлення конкурсів на держслужбу – влаштовувати їх у держсектор автоматично.

У парламенті пропонують змінити підстави для невідкладних обшуків без санкції суду

Депутати пропонують змінити підстави для обшуків без ухвали суду і передбачити, що вилучені речі та документи підлягають негайному поверненню, якщо слідчий суддя не легалізує цей обшук постфактум.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду