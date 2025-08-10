Мужчина попал в психбольницу после совета ChatGPT заменить соль опасным веществом

60-летний мужчина попал в больницу после того, как по совету ChatGPT три месяца заменял поваренную соль опасным натрием бромидом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

60-летний мужчина оказался в психиатрической больнице после того, как в течение трех месяцев заменял поваренную соль (натрий хлорид) на натрий бромид, получив такую рекомендацию от ChatGPT. Об этом сообщает Independent.

Как все произошло

Мужчина, который когда-то изучал нутрициологию, решил провести «эксперимент» и полностью убрать хлориды из рациона. После общения с ChatGPT он заказал в интернете натрий бромид, прочитав, что его можно использовать вместо хлорида натрия — хотя в основном это вещество применяется в технических целях, в частности для очистки.

Через три месяца такого питания он попал в больницу с признаками бромизма — отравления бромидами, которое в прошлом встречалось чаще, так как соли брома входили в состав некоторых лекарств от бессонницы и тревожности. Симптомы отравления могут включать психические расстройства, галлюцинации и проблемы с кожей.

Симптомы и лечение

В течение первых 24 часов госпитализации пациент страдал паранойей, слуховыми и зрительными галлюцинациями, а также отказывался пить предложенную воду, хотя испытывал сильную жажду. Врачи заметили у него новые высыпания и сосудистые пятна на лице, что подтверждало диагноз. Ему ввели жидкости и электролиты, после чего перевели в психиатрическое отделение. В целом лечение длилось три недели.

Предупреждение врачей

Авторы медицинского отчета подчеркнули, что чат-боты наподобие ChatGPT могут генерировать научно недостоверную информацию и не способны критически ее анализировать, что повышает риск распространения опасных советов.

Разработчик ChatGPT — компания OpenAI — в своих условиях пользования прямо указывает, что ответы сервиса нельзя рассматривать как профессиональную медицинскую консультацию и использовать для диагностики или лечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.