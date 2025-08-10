У ЗСУ спростували просування окупантів до Дачного на Дніпропетровщині

Село Дачне на Дніпропетровщині продовжує перебувати під контролем ЗСУ, — Генштаб.

Українські воїни контролюють село Дачне у Дніпропетровській області. Інформація ворога про окупацію населеного пункту — неправдива. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне (Дніпропетровська обл.). Інформація про його окупацію не відповідає дійсності.

Наші захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі», - заявили у Генштабі.

Також там закликали довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію.

