В ВСУ опровергли продвижение оккупантов к Дачному в Днепропетровской области

Украинские воины контролируют село Дачное в Днепропетровской области. Информация врага об оккупации населенного пункта — неправдива. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
«Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное (Днепропетровская обл.). Информация о его оккупации не соответствует действительности.
Наши защитники успешно срывают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и удерживая определенные рубежи», — заявили в Генштабе.
Также там призвали доверять только официальным источникам и проверять информацию.
