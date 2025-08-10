В ВСУ опровергли продвижение оккупантов к Дачному в Днепропетровской области

Село Дачное на Днепропетровщине продолжает находиться под контролем ВСУ, — Генштаб.

Фото: krivbass.city

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские воины контролируют село Дачное в Днепропетровской области. Информация врага об оккупации населенного пункта — неправдива. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное (Днепропетровская обл.). Информация о его оккупации не соответствует действительности.

Наши защитники успешно срывают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и удерживая определенные рубежи», — заявили в Генштабе.

Также там призвали доверять только официальным источникам и проверять информацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.