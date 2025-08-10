Практика судов
  1. В Украине

В ВСУ опровергли продвижение оккупантов к Дачному в Днепропетровской области

16:45, 10 августа 2025
Село Дачное на Днепропетровщине продолжает находиться под контролем ВСУ, — Генштаб.
Фото: krivbass.city
Украинские воины контролируют село Дачное в Днепропетровской области. Информация врага об оккупации населенного пункта — неправдива. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное (Днепропетровская обл.). Информация о его оккупации не соответствует действительности.

Наши защитники успешно срывают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и удерживая определенные рубежи», — заявили в Генштабе.

Также там призвали доверять только официальным источникам и проверять информацию.

ВСУ

