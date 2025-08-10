Чи нараховується єдиний внесок на нецільову благодійну допомогу: роз’яснення податкової

Нецільова благодійна допомога не є базою нарахування ЄСВ, а отже, єдиний внесок з неї не утримується.

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області пояснило, чи нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на нецільову благодійну допомогу.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», базою нарахування ЄСВ для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за всіма видами виплат: основною та додатковою зарплатою, іншими заохочувальними та компенсаційними виплатами, у тому числі в натуральній формі.

Перелік таких виплат визначено Інструкцією зі статистики заробітної плати (наказ Держкомстату № 5 від 13.01.2004).

Нецільова благодійна допомога не відноситься до основної чи додаткової зарплати та не є заохочувальною або компенсаційною виплатою. Згідно з пунктом 3.31 розділу 3 Інструкції № 5, вона вважається матеріальною допомогою разового характеру та належить до «інших виплат, що не входять до фонду оплати праці».

Висновок: нецільова благодійна допомога не є базою нарахування ЄСВ, а отже, єдиний внесок з неї не утримується.

