Начисляется ли единый взнос на нецелевую благотворительную помощь: разъяснение налоговой

Нецелевая благотворительная помощь не является базой начисления ЕСВ, а значит, единый взнос с нее не удерживается.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, начисляется ли единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) на нецелевую благотворительную помощь.

Согласно пункту 1 части первой статьи 7 Закона Украины № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», базой начисления ЕСВ для работодателей является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по всем видам выплат: основной и дополнительной зарплаты, других поощрительных и компенсационных выплат, в том числе в натуральной форме.

Перечень таких выплат определен Инструкцией по статистике заработной платы (приказ Госкомстата № 5 от 13.01.2004).

Нецелевая благотворительная помощь не относится к основной или дополнительной зарплате и не является поощрительной или компенсационной выплатой. Согласно пункту 3.31 раздела 3 Инструкции № 5, она считается материальной помощью разового характера и относится к «другим выплатам, не входящим в фонд оплаты труда».

Вывод: нецелевая благотворительная помощь не является базой начисления ЕСВ, а значит, единый взнос с нее не удерживается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.