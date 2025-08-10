Ілон Маск анонсував випуск нової версії Grok

Ілон Маск заявив, що Grok отримає версію 4.20.

Фото: Getty Images

Американський бізнесмен і засновник компанії xAI Ілон Маск анонсував Grok 4.20 і висловив надію, що до кінця серпня ця модель посяде перше місце в бенчмарку SimpleBench. Про це він заявив у коментарі до повідомлення одного з користувачів X, який зауважив, що Grok 4 у SimpleBench обходить нову GPT-5 і поступається лише Gemini 2.5 Pro.

При цьому до кінця не зрозуміло, що саме бізнесмен має на увазі під версією Grok 4.20. В офіційній дорожній карті xAI на серпень запланований вихід спеціальної версії Grok 4 Coder, оптимізованої для програмування.

На вересень компанія планує випуск версії Grok 4 V2 з покращеними мультимодальними можливостями, а до кінця року запланований вихід нових версій генерації зображень і відео.

Додамо, OpenAI переміг Grok Ілона Маска у фіналі турніру з шахів для штучного інтелекту.

