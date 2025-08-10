Илон Маск анонсировал выпуск новой версии Grok

Илон Маск заявил, что Grok получит версию 4.20.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский бизнесмен и основатель компании xAI Илон Маск анонсировал Grok 4.20 и выразил надежду, что до конца августа эта модель займет первое место в бенчмарке SimpleBench. Об этом он заявил в комментарии к сообщению одного из пользователей X, который подметил, что Grok 4 в SimpleBench обходит новую GPT-5 и уступает только Gemini 2.5. Pro.

При этом до конца не ясно, что именно бизнесмен подразумевает под версией Grok 4.20. В официальной дорожной карте xAI на август запланирован выход специальной версии Grok 4 Coder, оптимизированной для программирования.

На сентябрь компания планирует выпуск версии Grok 4 V2 с улучшенными мультимодальными возможностями, а до конца года запланирован выход новых версий генерации картинок и видео.

Добавим, OpenAI победила Grok Илона Маска в финале турнира по шахматам для искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.