Все укрытия во Львове должны быть открыты круглосуточно, — Садовой

Поскольку обеспечить открытие убежищ на 100% невозможно, во Львове запрещаем закрывать укрытия, отметил мэр Андрей Садовой.

Во Львове, где во время ночной ракетной атаки по меньшей мере 10 укрытий были закрыты, решили держать круглосуточно открытыми убежища. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил городской голова Андрей Садовой.

«Все укрытия на территории Львовской общины должны быть открыты 24/7. Такое решение только что проведенной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Решение непростое, но единственно правильное. Поскольку обеспечить открытие убежищ на 100% невозможно, во Львове запрещаем закрывать укрытия», – написал он в Телеграм.

По словам мэра, ответственные лица, установленные собственником здания, должны наработать соответствующую схему.

«Причиной такого решения стали 10 жалоб на «горячую линию» минувшей ночью. Остаются люди, которым все равно на свою жизнь и жизнь близких», – добавил Садовой.

Он подчеркнул, что это решение – «окончательное и обсуждению не подлежит».

Напомним, что в ночь на 6 июля россия нанесла ракетный удар по Львову, в результате погибли пять человек, десятки - ранены.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал видео, снятое сразу после удара вражеской ракеты по гражданским во Львове.

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