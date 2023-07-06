Всі укриття у Львові мають бути відчинені цілодобово, — Садовий

Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття, зазначив мер Андрій Садовий.

У Львові, де під час нічної ракетної атаки щонайменше 10 укриттів були зачинені, вирішили тримати цілодобово відчиненними сховища. Відповідне рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими 24/7. Таке рішення щойно проведеної комісії з надзвичайних ситуацій. Рішення непросте, але єдино правильне. Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття», – написав він у Телеграм.

За словами мера, відповідальні особи, визначені власником будівлі, мають напрацювати відповідну схему.

«Причиною такого рішення стали 10 скарг на «гарячу лінію» минулої ночі. Залишаються люди, яким байдуже на своє життя та життя близьких», – додав Садовий.

Він наголосив, що це рішення – «остаточне і обговоренню не підлягає».

Нагадаємо, що у ніч на 6 липня росія завдала ракетного удару по Львову, внаслідок цього загинули п’ятеро людей, десятки – поранені.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив відео, зняте одразу після удару ворожої ракети по цивільних у Львові.

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