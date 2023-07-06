Зеленський підписав закон про можливість обмеження доступу до сайтів інтернет-магазинів: за яких умов

Підписаним законом надано право Держпродспоживслужбі звертатися до провайдерів щодо обмеження доступу до сайтів інтернет-магазинів.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про захист прав споживачів(нова редакція), який передбачає обмеження доступу до сайтів інтернет-магазинів та інших продавців за умови відсутності достовірної інформації про їхнє найменування, місцезнаходження.

Зазначеним законом визначено, що у разі якщо інтернет-магазин(продавець) на сайті не надає інформації стосовно місцезнаходження та назви, «що унеможливлює здійснення заходу державного нагляду (контролю) відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з метою поновлення порушених прав споживачів, Держпродспоживслужба має право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайту (частини веб-сайту, програмного забезпечення) такого суб’єкта господарювання.

Також, серед іншого пропонується обмежувати доступ до сайтів інтернет-магазинів(продавців), які використовують нечесну підприємницьку практику та порушують законодавство про захист прав споживачів.

Варто зазначити, що закон набуває чинності через рік після опублікування однак не раніше завершення воєнного стану

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонується встановити мінімальний гарантійний строк на товари.

Автор: Ярослав Конощук

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