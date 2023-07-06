Анульовано свідоцтва нотаріусів, наділених повноваженнями нотаріусів рф на тимчасово окупованій території України

Нотаріальна палата повідомляє, що вказані нотаріуси вчинили протиправні дії на тимчасово окупованих територіях та порушили Правила професійної етики нотаріусів України.

Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату при Міністерстві юстиції України прийняті рішення про анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю нотаріусів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які під час збройної агресії російської федерації вчинили дії, спрямовані на отримання права на здійснення нотаріальної діяльності за російським законодавством та в подальшому були наділені повноваженнями нотаріусів російської федерації на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє Нотаріальна палата України.

Вказані нотаріуси вчинили протиправні дії на тимчасово окупованих територіях та порушили Правила професійної етики нотаріусів України.

З переліком нотаріусів, яким анульовано свідоцтва, можна ознайомитися за посиланням.

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