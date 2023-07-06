Кличко відсторонив від обов’язків директора «Київбудреконструкції» Анатолія Сульдіна

Щодо Анатолія Сульдіна розпочате службове розслідування.

Київський міський голова Віталій Кличко відсторонив директора комунального підприємства «Київбудреконструкція» Анатолія Сульдіна від виконання службових обов’язків. Підписане відповідне розпорядження, повідомляє КМДА.

Повідомляється, що щодо Анатолія Сульдіна також розпочате службове розслідування у зв’язку з отриманими матеріалами. На період розслідування директор КП «Київбудреконструкція» не виконуватиме свої посадові обов’язки.

Раніше ми писали, що Кличко відсторонив керівника Київміськбуду Ігоря Кушніра.

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