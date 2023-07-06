Кличко отстранил от обязанностей директора «Киевстройреконструкции» Анатолия Сульдина

В отношении Анатолия Сульдина начато служебное расследование.

Киевский городской голова Виталий Кличко отстранил директора коммунального предприятия «Киевстройреконструкция» Анатолия Сульдина от исполнения служебных обязанностей. Подписано соответствующее распоряжение, сообщает КГГА.

Сообщается, что в отношении Анатолия Сульдина также начато служебное расследование по полученным материалам. На период расследования директор КП «Киевстройреконструкция» не будет выполнять свои должностные обязанности.

Ранее мы писали, что Кличко отстранил руководителя Киевгорстроя Игоря Кушнира.

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