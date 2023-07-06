Аннулированы свидетельства нотариусов, наделенных полномочиями нотариусов рф на временно оккупированной территории Украины

Нотариальная палата сообщает, что указанные нотариусы совершили противоправные действия на временно оккупированных территориях и нарушили Правила профессиональной этики нотариусов Украины.

Высшей квалификационной комиссией нотариата при Министерстве юстиции Украины приняты решения об аннулировании свидетельств о праве на занятие нотариальной деятельностью нотариусов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые во время вооруженной агрессии российской федерации совершили действия, направленные на получение права на осуществление нотариальной деятельности по российскому законодательству и в дальнейшем были наделены полномочиями нотариусов рф на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает Нотариальная палата Украины.

Указанные нотариусы совершили противоправные действия на временно оккупированных территориях и нарушили Правила профессиональной этики нотариусов Украины.

С перечнем нотариусов, которым аннулированы свидетельства, можно ознакомиться по ссылке.

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