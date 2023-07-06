СБУ викрила 15 організаторів схем для ухилянтів, серед підозрюваних – депутат Чернігівської міськради

Як повідомляється, військовозобов’язаним пропонували виїхати за межі України на підставі фіктивних документів, вартість підробок становила до 8 тисяч доларів.

Фото: СБУ

Служба безпеки ліквідувала чотири нових канали нелегального виїзду громадян призовного віку за кордон. До організації оборудок причетні 15 осіб із різних регіонів України, повідомляє СБУ.

Зазначається, що зловмисники пропонували військовозобов’язаним виїхати за межі нашої держави на підставі фіктивних документів. Вартість підробок становила до 8 тис. дол. Сума залежала від терміновості виїзду і складності «маршруту».

Так, за даними СБУ, у Києві:

затримано чотирьох мешканців столиці, які виготовляли фальшиві меддовідки для уникнення мобілізації нібито за станом здоров’я.

Ухилянти планували використати підробку для втечі за кордон.

У Чернігові:

викрито депутата міськради, який разом з трьома місцевими комерсантами розробив механізм нелегального переправлення потенційних призовників до Євросоюзу.

Зловмисники оформлювали своїх «клієнтів» як водіїв-волонтерів міської громадської організації, яку очолював депутат. Потім їх персональні дані вносили до електронної системи «Шлях», що давало підстави для виїзду за межі України.

Наразі сам депутат переховується від правосуддя за кордоном. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо оголошення у розшук.

На Рівненщині:

нейтралізовано злочинне угруповання, що спеціалізувалося на нелегальній міграції. Серед основних учасників групи – адвокат, його помічник і двоє перевізників, які мають ліцензії на здійснення міжнародних рейсів.

Зловмисники оформляли своїх «замовників» як водіїв і готували їх виїзд на декількох автівках до ЄС.

На Львівщині:

затримано 53-річного місцевого жителя, який хотів продати фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби.

На підставі зібраних доказів всім ключовим організаторам оборудок повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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