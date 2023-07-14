У Повітряних силах повідомили, що рф використовує погіршення погодних умов для атак по Україні

Хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять бачити об'єкт, бачити повітряну ціль, щоб прицілитись, — речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Російська армія використовує погіршення погодних умов для повітряних атак по Україні. Адже висока хмарність заважає прицілитися українським оборонцям. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, окупанти цілеспрямовано використовують темну пору доби та "примхи погоди". Ігнат наголошує, що "погода впливає на будь-які об'єкти, які є у небі, та на роботу пілотованої авіації".

"Ворог, можливо, хотів скористатися примхами погоди. Хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять бачити об'єкт, бачити повітряну ціль, щоб прицілитись", - розповів представник ПС.

Що стосується і крилатих ракет, і "Shahed", пояснив Ігнат, то тут погода не надто впливає. Адже вони летять по своєму заданому маршруту.

"Якщо буде якийсь сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на "Shahed", які запускають через Азовське море. Зараз, як бачимо, противник застосовує їх і навіть в таку погоду, коли є і хмарність, і зливи", - додав Ігнат.

Нагадаємо, що вночі українська ППО ліквідувала 16 ударних дронів і сім розвідувальних БПЛА.

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